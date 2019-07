المتوسط

أعلن مركز طبرق الطبي، اليوم السبت، أنه سيتم البدء خلال أسبوعين في زراعة المفاصل من نوع Johnson and Johnson الامريكية.

وأوضح المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء بعد اجتماع ضم مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي ورئيس قسم العظام الدكتور ابراهيم الفاخري مع وكيل شركة General Electric الأمريكية.

