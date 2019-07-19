قبائل المشاشية تحمل الرئاسي مسؤولية سلامة المشاي

العنوان_طرابلس حملت قبائل المشاشية في بيان لها المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لما يحدث لرئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد المشاي التابع لهيئة الرقابة الإدارية من خطف قسري، متوعدة بأنها ستضرب وبكل قوة الجهة التي قامت بخطفه. قبائل المشاشية اتهمت في بيانها عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” والذي يقود مجموعة من المسلحين التابعين لداخلية الوفاق …
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صحيفة العنوان الليبية
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