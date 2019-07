المتوسط

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، منع انعقاد أي إجتماع سواء إجتماع للقبائل الليبية أو إجتماع تابع للحكومة أو أي مؤتمر أو ورش عمل داخل البلدية إلا بعد أخذ الأذن من المجلس التسييري.

وطالب بو الخطابية في بيان عبر صفحة المجلس جميع القطاعات داخل البلدية بعدم إستقبال وزير أو وكيل وزارة من الحكومة إلا بعد أخذ الأذن من المجلس التسييري.

