النهر الصناعي: من الصعب توقع موعد وصول المياه إلى طرابلس والسبب..

أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم السبت، صعوبة توقع موعد وصول المياه التدريجي حالياً إلي مدينة طرابلس وباقي المدن بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات أنابيب نقل مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفاقد من المياه بالمسار الشرقي بسبب هذه التوصيلات غير الشرعيه يصل إلى (250,000) متر مكعب يومياً في حين متوسط استهلاك مدينة طرابلس (400,000) متر مكعب يومياً وباقي المدن عبر هذا المسار (200,000) متر مكعب يومياً.

وناشد الجهاز كافة المجالس البلدية والجهات الشرطية والأمنية، بسرعة التحرك ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه الي مستحقيها .

وأكد الجهاز استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة، مشيرا إلى أن عمليات التشغيل تسير بشكل جيد.

