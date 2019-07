المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا اليوم السبت، أن رئيس حكومة المجلس الرئاسي فايز السراج قرر صرف 200 دولار أسبوعياً لكل جريح من قواته في الخارج.

وأوضحت الغرفة في بيان لها أن السراج أوقف المنظومة المصرفية والرسوم المحصلة على بيع العملة الصعبة للمنطقة الشرقية، كما تم إيقاف الميزانية المخصصة لبلدية سبها .

وأشارت إلى أنه تم فتح منظومة الجوازات في تركيا و قطعها عن المنطقة الشرقية.

