داعش يسرد تفاصيل تفجيرات الهواري دون تبنيها

أورد تنظيم داعش الإرهابي ضمن إصداراته المكتوبة في “صحيفة النبأ” خبرا عن حادثة تفجيرات مقبرة الهواري في بنغازي التي استهدفت المشاركين في جنازة قائد القوات الخاصة خليفة المسماري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أسبوع من الحادثة تبين أن التفجيرات كانت تستهدف عددا من قيادات الجيش الوطني ومن ضمنهم الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري لكنهم نجوا جميعا من الانفجار الذي تسبب في تدمير تسع آليات عسكرية، ولم يتبن التنظيم التفجيرات كعادته مبينا أنها تقصير أمني بحسب القيادة العامة، وأضاف: لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية