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داعش يسرد تفاصيل تفجيرات الهواري دون تبنيها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أورد تنظيم داعش الإرهابي ضمن إصداراته المكتوبة في “صحيفة النبأ” خبرا عن حادثة تفجيرات مقبرة الهواري في بنغازي التي استهدفت المشاركين في جنازة قائد القوات الخاصة خليفة المسماري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أسبوع من الحادثة تبين أن التفجيرات كانت تستهدف عددا من قيادات الجيش الوطني ومن ضمنهم الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري لكنهم نجوا جميعا من الانفجار الذي تسبب في تدمير تسع آليات عسكرية، ولم يتبن التنظيم التفجيرات كعادته مبينا أنها تقصير أمني بحسب القيادة العامة، وأضاف: لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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