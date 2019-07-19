“كهرباء المؤقتة” تستلم شحنة معدات جديدة لدعم الشبكة

استلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة الشحنة الثانية من المواد اللازمة لدعم الشبكة الكهربائية.

وتحتوي الشحنة على كميات كبيرة من المواد الخاصة بالتوزيع الكهربائي سواء من المحطات أو اللوحات والصناديق ذات الأحجام المختلفة، وكانت الهيئة قد استلمت في وقت سابق معدات تمثلت في أعمدة خشبية من أجل دعم وإعادة إعمار الشبكة في كل المدن والمناطق الليببة.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة تسعى إلى توليد الطاقة الكهربائية من إعادة تدوير القمامة ليكون حلا جذريا لملف النظافة العامة، حيث بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مع مدير المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير القمامة وإنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن عملية تدوير القمامة، آليات تطبيق برامج تدوير القمامة في ليبيا، حيث تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من خلال تدوير القمامة في ليبيا واستخدامها في الطاقات البديلة على أن تعمل المجموعة الالمانية وفقا لنظام BOT.

وطلب الثني من مدير المجموعة تقديم العروض اللازمة للمشروع بعد دراسة كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وتقييم المشروع من قبل المختصين في مجالات البيئة والطاقة للبت في اعتماده من عدمه.

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