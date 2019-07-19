مبادرة من الهلال الأحمر لحماية الثروة السمكية

أقام مكتب التدريب والدراسات بجمعية الهلال الأحمر درنة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء منظمة العلوم والأحياء البحرية.

واستهدفت الدورة نحو 14 متدربا في دورة الصيد البحري التي أقيمت بقاعة منفذ ميناء درنة البحري واشتملت على العديد من المحاضرات النظرية والعملية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات التوعوية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي

وازدهرت عمليات الصيد بالديناميت، أو “صيد الأسماك بالتفجير“ المعروف بـ”الجلاطينة”، مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، كما أنّ حماية المخزون السمكي والبيئة، ليست من أولويات السلطات، ماجعل العديد من الثروات السمكية في البلاد مهددة في ظل الصيد الجائر عن المنضبط والذي يؤثر سلبا على البيئة.

وما يدل على عدم ملاحقة المخالفين انتشار مقاطع فيديو مجهولة على الإنترنت، لمياه البحر مندفعة إلى السماء، وعشراتُ الأسماك أو الميتة، وقد تُركت على السطح نظرا لعدم قدرتهم على جمع كل ما يتم قتله منها.

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