المتوسط

أعربت سفارة إيطاليا لدى ليبيا عن قلقها من تقارير اختطاف عضو برلماني في بنغازي.

وقالت السفارة في تغريدة لها “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف عضوة مجلس النواب سهام سيرقيوة”

وأضافت “نضم صوتنا إلى البعثة الأممية في المطالبة بالإفراج الفوري عنها والعودة إلى الحوار السياسي الحر واحترام سيادة القانون كونه الطريق الوحيد نحو السلام والإستقرار في ليبيا”

