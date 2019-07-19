مساع لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية

نظمت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz اليوم الجمعة ورشة عمل في تونس بخصوص أساليب ونماذج نقل الاختصاصات إلى البلديات.

وركزت الجلسة الافتتاحية على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي في هذا المجال، وماتوصلت إليه اللجنة العليا لنقل الاختصاصات من نتائج وتحديد الخطوات المستقبلي.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من مختلف مستويات الإدارة العامة المركزية و المحلية.

وكان وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر قد عقد قبل أيام اجتماعا مطولا في تونس مع مسؤولي المؤسسة الألمانية بحضور مستشار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي في ألمانيا “دينيس سرتكان ” ومدير مكتب “giz” في طرابلس وناقش الطاهر حينها بنود الاتفاق الموقع بين المؤسسات الألمانية وليبيا بما فيها إنشاء مراكز تدريب وتطوير قدرات المرأة والشباب الأمر الذي سيتيح أمامهم فرص عمل في سوق العمل المحلي.

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