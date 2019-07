المتوسط

أعلنت عمليات الجيش أن القوات المسلحة تمكنت من الالتفاف والوصول إلى معسكر اليرموك في محور الخلّة.

فيما أعلنت غرفة عمليات اجدابيا سيطرة قوات الجيش علي الحي السكني طريق المقبرة ومعسكر اليرموك.

The post الجيش يسيطر على معسكر اليرموك والحي السكني طريق المقبرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية