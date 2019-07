أفاد المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة، أن الوضع الميداني ممتاز في محيط المطار وكوبري المطار ومنطقة كزيرما والأحياء البرية حتى الساعة، مشيرا إلى وجود مناوشات في ساعات الصباح الأولى بمنطقة كازيرما وأن الوضع تحت السيطرة بالكامل.

وأضاف المركز الإعلامي في بيان، أن طائرة مسيرة تركية قصفت للمرة الثانية مدينة الأصابعة.

