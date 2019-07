أفاد المكتب الإعلامي لمديرية الأمن ببني وليد اليوم، أن مديرية الأمن بالمدينة تبذل جهودا بالتعاون مع لجنة متابعة توزيع الوقود والغاز ببلدية بني وليد، لتأمين محطات الوقود بالمدينة وتنظيم حركة توزيع الوقود بالمحطات.

وأكد المكتب أن مديرية الأمن تطمئن المواطنين بأن الوقود متوفر وأن جميع المحطات تشتغل للتزويد بالوقود.

The post مساع لتأمين محطات الوقود ببني وليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية