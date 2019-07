المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية‏ عن اندلاع اشتباكات في شارع “الخلاطات” جنوب طرابلس بين الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

‏وأكدت القناة نقلا عن مراسلها في ليبيا ، أن قوات الجيش دخلت معسكر اليرموك جنوب طرابلس.

The post قناة العربية: اندلاع اشتباكات في شارع الخلاطات جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية