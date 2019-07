سلامة يلتقي نواب شاركوا بإجتماعات القاهرة

المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيس البعثة، المبعوث الخاص للأمين العام، غسان سلامة التقى الجمعة كل من النائب الأول لمجلس النواب، فوزي النويري وعضوي المجلس يوسف الفرجاني ومصباح دومة.

وذكرت البعثة، في تغريدة عبر منصة (تويتر) أن “النقاش تطرق إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي عقد مؤخراً في القاهرة والمستجدات السياسية وسبل تخفيف حدة النزاع” في ليبيا.

وقد شهدت العاصمة المصرية إجتماعات إستمرت ثلاثة أيام لوفد النواب الليبي، المكون من حوالي 70 عضواً، مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي.

