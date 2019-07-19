غرفة عمليات الكرامة تطالب شباب طرابلس بالتهيؤ لساعة الصفر

العنوان_طرابلس

طالبت غرفة عمليات الكرامة كافة شباب العاصمةلرفع درجة الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين شباب الأحياء والقوات المسلحة للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات الذين يحتلّون المدينة.

الغرفة أوضحت في بيان لها اليوم الجمعة أنه يجب التأكيد على أن هذا التنبيه أيضا بمثابة انذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة إلى مناطقهم .

وشددت الغرفة على شباب المناطق بضرورة تحديد أماكن تمركزات المليشيات النهاري والليلي، ورصد نوع الأسلحة التي تستخدمها، وأماكن اللآليات، وتحديد طريقة قفل الطرق والمناطق ومحاصرة الجماعات الإرهابية .

وفي الشأن الميداني، أعلن الجيش الوطني أن قوات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق، سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين لمدينة مصراته.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن ميليشيات مصراته سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية إلى الكريمية، ومغادرتهم إلى خارج المحاور عائدين إلى مصراته بعد وصول أنباء على وجود نيّة هجوم للجيش.

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