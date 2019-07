برلماني: تركيا ساعدت “البغدادي” في الانتقال إلى ليبيا

المتوسط :

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن مناخ الفوضى وغياب الدولة المركزية في ليبيا فضلا عما خصصته حكومة الوفاق من أموال للتصدي لقوات الجيش جعل من ليبيا واجهة مفضلة لمعظم العناصر التي بات وجودها مهددا في سوريا أو تلك التي تبحث عن فرص أفضل.

وأضاف الدرسي، خلال تصريحات صحفية له، أن كل الدلائل تشير إلى إحتمال إنتقال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي إلى الصحراء الليبية عن طريق تركيا بعد أن سقطت دولته المزعومة في العراق وسوريا.

