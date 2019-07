القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا يعلن دعمه لتمكين المرأة

المرأة التي تحظى بالتمكين من شأنها تمكين المجتمعات. هذه هي الرسالة التي تضمنتها كلمة القائم بأعمال السفارة بالنيابة، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس خلال مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة.

ويُعتبر هذا المؤتمر أول حدث عام يشارك فيه منذ وصوله مؤخراً إلى تونس. وقد جمع المؤتمر شريحة من القياديات في مجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومة من جميع أنحاء ليبيا، حيث ناقش المشاركون القوانين والسياسات والمعايير الثقافية واتجاهات الأعمال التي تعدّ بمثابة فرص وقيود أمام النهوض بريادة الأعمال لدى السيدات.

