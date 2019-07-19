إعادة افتتاح المركز شهداء زواوة ومقر الحلقة وتدشن عيادة لطب الأسرة ببنغازي

بنغازي 19 يوليو 2019 (وال) – تحت شعار “الأفعال تسبق الأقوال” أقيمت أمس الخميس احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح المركز شهداء زواوة، ومقر الحلقة الباردة، وعيادة طب الأسرة، بحضور المهندس الصقر بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومعالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المستشفيات الدكتور أسماعيل العيضة، ومدير إدارة الخدمات الصحية- بنغازي أ.ناصر الكاديكي، والمدير المساعد د.حسين شمبش، ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام ومديري مرافق الرعاية الصحية الأولية، والعاملين بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن الصحي.

الاحتفالية بدأت بإعادة افتتاح المركز الصحي شهداء زواوة بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة، ثم افتتاح مقر السلسلة الباردة التابعة لقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها الجديد بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بغرفة تبريد جديدة ومتطورة خاصة بحفظ التطعيمات وهي ذات سعة تخزينية كبيرة .

كما تم تدشين عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قاريونس، وبعد ذلك التقى الجميع بقاعة المسرح بمقر إدارة الخدمات الصحية ببنغازي ، حيث تم إلقاء الكلمات التي ركزت على النقلة النوعية التي تشهدها إدارة الخدمات الصحية بنغازي، وعلى أهمية برامج الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج طب الأسرة ويأتي ذلك في إطار اعتماد وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة العام 2019 عاما للرعاية الصحية الأولية. (وال – بنغازي) ع ع

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