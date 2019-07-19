غرفة عمليات الكرامة توجه نداء إلى شباب العاصمة للاستعداد لساعة الصفر

وجهت القوات المسلحة مساء اليوم نداء إلى كافة شباب العاصمة، دعت فيه إلى الاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على الميليشيات المختبئة والهاربين من الجبهات.

وأوضح المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن هذا التنبيه يعد بمثابة إنذار أخير للذين هم من خارج العاصمة للعودة إلى مناطقهم، حيث سيكونون الهدف المباشر بحسب البيان.

كما نوهت غرفة عمليات الكرامة بضرورة تحديد أماكن التمركز النهاري والليلي، ورصد نوع الأسلحة وأماكن الآليات وتوزيع المهام، إضافة إلى طريقة قفل الطرق والمحاصرة والقبض، مع الحرص والحذر ومراعاة السرية التامة من أجل سلامة شباب العاصمة.

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