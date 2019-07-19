المشري في المغرب حشداً للدعم

تواصل حكومة الوفاق والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة جولاتهما المكوكية التي يجوبان خلالها العواصم حشدا للتأييد لمجابهة العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في طرابلس.

في هذا السياق وفي آخر التطورات قام رئيس الأعلى للدولة خالد المشري بزيارة إلى المغرب حيث التقى خلالها الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.

وذكر المكتب الإعلامي للأعلى للدولة أن اللقاء تطرق إلى الوضع في ليبيا وبالأخص التطورات الميدانية في طرابلس وما تبعها من مواقف دولية.

وكان المشري قد قال سابقا إن الأوضاع التي تشهدها ليبيا، تشبه إلى حد كبير ما شهدته تركيا في الخامس عشر من يوليو العام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على النظام التركي، وأشار المشري في كلمته التي ألقاها في السفارة التركية في العاصمة، أن مجلسي الدولة والرئاسي يخوضان نفس المعركة التي خاضتها تركيا ضد من حاولوا الانقلاب عليها.

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