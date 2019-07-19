بلديات طرابلس تطالب بتسوية ساعات طرح الأحمال

دعا عمداء بلديات طرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي إلى تكليف لجنة تحقيق بمشاركتهم لمتابعة عدم تساوي ساعات طرح الأحمال وتوزيع العجز بين المدن والبلديات وإلزام شركة الكهرباء بالكشف عمن يرفض طرح الأحمال كليا أو جزئيا.

وطالب عمداء بلديات طرابلس الكبرى في بيان مشترك لهم، بتكليف خبرات محايدة لعضوية مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء، داعين إلى تكليف لجنة وطنية بالاستعانة بخبرات دولية لدراسة وضع شركة الكهرباء وتحديد أسباب وجود العجز وسبل تجاوزه.

وطالب بيان عمداء طرابلس أيضا وزارة الداخلية ومديريات الأمن بتحمل مسؤولياتهم بحماية مراكز التحكم ومحطات الكهرباء.

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