اخبار ليبيا الان

قيادي بالجيش: تركيا تنقل مقاتلي سوريا إلى ليبيا عبر طائرات أوكرانية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكد العميد خالد المحجوب، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، «هناك أحاديث كثيرة عن طرق نقل الأتراك للمقاتلين من سوريا ، بحراً وجواً، عبر نقلهم بطائرات أوكرانية… وهذا موضع بحث من جانبنا. لكن الحقيقة الأهم هي أن هؤلاء باتوا مع الأسف داخل حدودنا، ويقومون بقتل أبنائنا».
كما لفت المحجوب إلى أن «حزب إردوغان لديه مصلحة في دعم الميليشيات الإجرامية، ومهربي الوقود والبشر في طرابلس».

وأضاف، أن الرئيس التركي «يحاول إنقاذهم ودعمهم بشتى السبل، مثلما فعل مع (إخوان) مصر حتى يتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد».

The post قيادي بالجيش: تركيا تنقل مقاتلي سوريا إلى ليبيا عبر طائرات أوكرانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاسطى اروغان مزور شهادته الجامعية ليجتاز احد شروط الترشح للرئاسة والكذاب الاشر فى اسوأ حالاته وهو لا يستطيع المواجهة المباشرة فى ليبيا خوفا من الصدام مع الجيش المصرى الاقوى عسكريا مما يقضى عليه فى داخل تركيا لهذا يلجأ للوسائل القذرة بنقل المقاتلين من سوريا الى اماكن القتال ويدعمهم بالسلاح وفعل هذا فى مصر فى سيناء وهزم شر هزيمة وراينا زعيم المعارضة فى البرلمان والذى يسيطر حزبه على بلدتى اسطنبول وانقرة ينتقد ارساله الاسلحة لليبيا وراينا قيادات مهمة فى حزبة تستقيل وتشكل حزبا جديد بزاعمة رئيس وزراء سابق على باباجان ومعه رئيس تركيا السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء السابق داود اوغلو ويوما بعد يوم يصبح اردوغان عريان حتى تسقط ورقة التوت ويظهر انه مخنث

    رد