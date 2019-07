قيادي بالجيش: تركيا تنقل مقاتلي سوريا إلى ليبيا عبر طائرات أوكرانية

المتوسط:

أكد العميد خالد المحجوب، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، «هناك أحاديث كثيرة عن طرق نقل الأتراك للمقاتلين من سوريا ، بحراً وجواً، عبر نقلهم بطائرات أوكرانية… وهذا موضع بحث من جانبنا. لكن الحقيقة الأهم هي أن هؤلاء باتوا مع الأسف داخل حدودنا، ويقومون بقتل أبنائنا».

كما لفت المحجوب إلى أن «حزب إردوغان لديه مصلحة في دعم الميليشيات الإجرامية، ومهربي الوقود والبشر في طرابلس».

وأضاف، أن الرئيس التركي «يحاول إنقاذهم ودعمهم بشتى السبل، مثلما فعل مع (إخوان) مصر حتى يتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد».

