بلدية سرت تبحث مكافحة الأمراض المعدية

عقد ببلدية سرت أجتماع موسع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف الصحة والشؤون الاجتماعية هنية سالم ابوخريص ومدير الخدمات الصحية بالمدينة خليفة محمد عبد الفتاح واللجنة المشكلة لغرفة عمليات لمكافحة الامراض المعدية والخطيرة ببلدية سرت بقرار عميد البلدية رقم 42 لسنة 2019 والتى تضم في عضويتها عدد من الاطباء الاستشاريين والاخصائيين بمستشفى بن سينا بسرت ومجمع العيادات المركزى ومركز الرعاية الصحية الاولية وكلية الطب البشرى بجامعة سرت ومسؤولى أقسام المختبرات الطبية.

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميلإن الاجتماع استعرض الخطوات الواجب اتخادها بشأن عمل اللجنة المشكلة لغرفة عمليات لمكافحة الامراض المعدية والخطيرة ببلدية سرت وفي مقدمتها التعريف بالأمراض الخطيرة والمعدية وكيفية مكافحتها والقضاء عليها وتوفير الإرشادات التوعوية بخطورة هذه الامراض كما تطرق المجتمعون أيضا إلى وضع خطة عمل للجنة.

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