إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة

طالبت السفارة الإيطالية في ليبيا، اليوم الجمعة، بـ«الإفراج الفوري» عن عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة.

وقالت السفارة: إنهـا«نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد اختطاف عضوة المجلس، سهام سرقيوة، ونضم صوتنا إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالمطالبة بالإفراج الفوري عنها».

ودعت السفارة إلى «العودة إلى الحوار السياسي الحر، واحترام سيادة القانون؛ كونه الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في ليبيا».

يذكر أن الاتصال انقطع مع سرقيوة، منذ أمس الأربعاء، فيما قالت مصادر محلية وأعضاء من مجلس النواب لـ«بوابة الوسط»، أنها تعرضت وزوجها لاعتداء بعد اقتحام بيتها، واقتيدت من قبل مسلحين مجهولين إلى مكان غير معلوم، عقب ساعات من وصولها إلى مدينة بنغازي قادمة من القاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

