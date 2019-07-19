دبلوماسي أمريكي يتحدث عن تمكين المرأة في ليبيا

أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بليبيا بالنيابة، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس أن المرأة التي تحظى بالتمكين من شأنها تمكين المجتمعات.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن كلمة الدبلوماسي الأمريكي جاءت خلال مشاركته بمؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعتبر أول نشاط عام يشارك فيه منذ وصوله مؤخراً إلى تونس.

وشارك في المؤتمر شريحة من القياديات في مجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومة من جميع أنحاء ليبيا، لمناقشة القوانين والسياسات والمعايير الثقافية واتجاهات الأعمال التي تعدّ بمثابة فرص وقيود أمام النهوض بريادة الأعمال لدى السيدات.

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