حقوقي: “الوفاق” تخطط لتحويل السفارات أداة لجمع الإرهابيين

أكد محمد جبريل اللافي، الباحث الحقوقي الليبي، أن حكومة “الوفاق” تسعى لتحويل سفاراتنا في الخارج لثكنات عسكرية لتجميع الإرهابيين من القاعدة وداعش لترحيلهم إلى ليبيا.

وأكمل اللافي، في تصريحات صحفية له، أن “الوفاق” تسعى لجعل منظومة عمل جوازات السفر والتصوير بالسفارات بابا لجلب المجموعات الإرهابية، وثانيا لاستمالة أنصار آخرين من المغتربين، مشيرا إلى أنها محاولة من “الوفاق” لجلب المرتزقة من الخارج.

وأوضح اللافي أن الخطوة تعتبر “عملا إرهابيا سياسيا بحتا”، مطالبا المبعوث الأممي بمتابعة مثل هذه الأعمال التي تهدف لتدمير الدولة الليبية، والقضاء على مؤسساتها.

