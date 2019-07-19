القائم بأعمال السفارة الأميركية يشارك في مؤتمر تمكين المرأة في ليبيا

قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا بالنيابة، جوشوا هاريس إن المرأة التي تحظى بالتمكين من شأنها تمكين المجتمعات.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن كلمة الدبلوماسي الأمريكي جاءت خلال مشاركته بمؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية، والذي يعتبر أول نشاط عام يشارك فيه منذ وصوله مؤخراً إلى تونس.

وشارك في المؤتمر قيادات في مجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومة في ليبيا؛ لمناقشة القوانين والسياسات والمعايير الثقافية واتجاهات الأعمال التي تعدّ بمثابة فرص وقيود أمام النهوض بريادة الأعمال لدى السيدات.

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