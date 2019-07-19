الغرياني : من يقاتل مع الجيش يقاتل مع الصهيونية !

العنوان_طرابلس

دعا مفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني ماوصفهم بـ”المقاتلين” إلى طاعة القادة المتواجدين في المحاور وعدم التفريط بهذا الأمر لأن طاعة أوامر القادة العسكرية فيما لا يعصي الله واجب شرعي لا يجوز التخلف عنه، بحسب قوله.

الغرياني لفت خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” إلى أن الظلم وعصيان الله وعدم نصرة المؤمنين من أسباب تأخر النصر.

وتابع قائلاً :” الآن أهل غريان يستغيثون لا تعيدون الأخطاء مرة أخرى، غريان كانت الجبهة الأولى والمكان الذي يتمركز فيه العدو وبفضل الله قارعوه وخرجوا منها لكنها لا زالت مهددة من جيرانها والعدو يتمركز بالاصابعة وغيرها من المناطق لذلك أقول للرئاسي وكل من لديه سلطان والمقاتلين والقادة لا بد أن تهتموا بمدينة غريان ودعمها”.

كما وجه رسالة إلى النواب المشاركين في اجتماعات القاهرة مفادها :” الذين ذهبوا لعدوهم مصر ويقاتلون في ليبيا هم عدد من الدول العربية متواجدين بمقدمة الجبهة لكن الجبهة التي تقاتل بالحقيقة في البلاد هم الصهاينة وما يسمى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمرريكا وفرنسا وبريطانيا ويتآمرون علينا، أقول لكل من يدعم ويقاتل حفتر وينصره ويتعاطف معه ستبدي لكم الأيام أنكم تقاتلون بصفوف الصهيونية حتى لو لم يفضحوا الآن لكن الأجيال القادمة سيعايرونهم بيا ولد المصهين”.

وطالب من وصفهم بـ”ثوار المحاور” أن يشكلوا وفد من كل محور للضغط على المجلس الرئاسي من أجل تغيير الأحوال والأخذ بالأسباب المادية من خلال تغيير المناصب المتخاذلة التي ليست مع القتال أو تقف حيادية أو تعمل مع من وصفغه بـ”العدو” خفية، متسائلاً عن السبب وراء عدم إتخاذ أي إجراء ضد فرنسا من قبل الوزراء على الرغم من أنها تجاهر بالمحافل السياسية العداء لليبيا ،معتبراً أن استمرار هذه الوزارات يعني استمرار الموت والحرب والقتل والفشل.

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