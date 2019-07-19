إيطاليا: نشعر بقلق عميق بشأن اختطاف سرقيوة

أعربت السفارة الإيطالية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف …سيرقيوة” مضيفة “نضم صوتنا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المطالبة بالإفراج الفوري عنها والعودة إلى الحوار السياسي الحر واحترام سيادة القانون كونه الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في ليبيا”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها البالغ إزاء اختفاء سرقيوة وإصابة زوجها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أنها تتابع بشكل وثيق الأمر مضيفة ورد أنه قد تم اقتياد سرقيوة، عنوة الليلة الماضية من منزلها في بنغازي.

ودعت “البعثة السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل السيدة سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها” مطالبة “بالإفراج الفوري عنها وزوجها”.

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