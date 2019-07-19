تدشين 3 غرف عمليات في مستشفى الهواري

افتتح وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 3 غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصوات بمركز الهواري للجراحات التخصصية والمسالك.

وتفقد الوزير عقب الافتتاح أقسام المستشفى والمبنى الإداري الذي سيتم افتتاحه في الأيام المقبلة بعد انتهاء مراحل التطوير والصيانة

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري إن هذه الغرف ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرضى، سيما وأن هذه الغرف مصحوبة بجهاز تفتيت الحصوات وأجهزة أخرى للتشخيص ما قد يساهم في ترقية خدمات المركز.

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