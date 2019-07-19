بريطانيا: شقيق منفذ هجوم مانشستر 2017 متهم بقتل 22 شخصًا

مثل هاشم، شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017، سلمان العبيدي، أمس الخميس، أمام محكمة بريطانية بتهمة «قتل 22 من ضحايا الهجوم»، حسب صحيفة «التايمز» البريطانية.

وأشارت «التايمز»، إلى اعتقال هاشم، 22 عامًا ، في ليبيا، بعد وقت قصير من التفجير الانتحاري الذي وقع في مايو 2017، وقد سلمته السلطات في طرابلس إلى بريطانيا، الأربعاء الماضي.

وكشفت شرطة مانشستر، في بيان، أن محكمة ويستمنستر الجزئية تنظر القضية، بعد أن سُلم الشاب، الذي ولد في مانشستر، إلى مركز الشرطة في لندن، وأبلغت عائلات الضحايا والناجين بحضوره.

وأشارت الشرطة إلى أن الأخوين سافرا إلى ليبيا في أبريل 2017 ، قبل أن يعود سلمان لوحده لتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا، وإصابة 112 آخرين.

وكانت محكمة ليبية وافقت على تسليم العبيدي إلى المملكة المتحدة لأنه مواطن بريطاني، لكن عملية التسليم تأخرت بسبب الأوضاع في البلاد.

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