تمركزات أمنية للمجاهرة بالأمن في رقدالين

عمدت مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة إلى إقامة التمركزات والدوريات الأمنية وذلك للمجاهرة بالأمن وإنشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج البلدية.

وتأتي عملية التمركزات لضبط المجرمين والخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي خروقات أمنية، والتعامل بكل حزم ودقة، وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية، كما ثمنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق كافة الجهود التي تبذلها مديرية الأمن والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.

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