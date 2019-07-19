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تمركزات أمنية للمجاهرة بالأمن في رقدالين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عمدت مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة إلى إقامة التمركزات والدوريات الأمنية وذلك للمجاهرة بالأمن وإنشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج البلدية.

وتأتي عملية التمركزات لضبط المجرمين والخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي خروقات أمنية، والتعامل بكل حزم ودقة، وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية، كما ثمنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق كافة الجهود التي تبذلها مديرية الأمن والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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