50 مركزا لاستخراج جوازات الليبيين بالخارج

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة إنهم استكملوا مشاوراتهم مع وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، لتغطية العجز في حصول المواطنين الليبيين من المقيمين في الخارج على الجواز الجديد، من خلال تركيب محطات تصوير للجوازات بالسفارات والبعثات والقنصليات العامة الليبية العاملة بالخارج، وفق خطة كاملة لعدد 50 محطة تنفذ على مراحل متتالية.

وطالب سيالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالموافقة لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ من خلال استصدار قرار إيفاد لمدة ثلاثة أشهر لعناصر وطنية تابعة لمصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، لتقوم بالإشراف على تشغيل هذه المحطات مع الشركة المتعاقد معها للتنفيذ، مشيرا أن المرحلة الأولى ستكون بتنفيذ 22 مركزا للتصوير في البعثات والمقرات الدبلوماسية الليبية بالخارج من أصل 50 مركزا.

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