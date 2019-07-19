إعادة افتتاح مركز شهداء زواوة و تدشن عيادة لطب الأسرة ببنغازي

أقيمت أمس الخميس احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح المركز شهداء زواوة، ومقر الحلقة الباردة، وعيادة طب الأسرة ،بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة، ثم افتتاح مقر السلسلة الباردة التابعة لقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها الجديد بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بغرفة تبريد جديدة ومتطورة خاصة بحفظ التطعيمات وهي ذات سعة تخزينية كبيرة .

كما تم تدشين عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قاريونس، وبعد ذلك التقى الجميع بقاعة المسرح بمقر إدارة الخدمات الصحية ببنغازي ، حيث تم إلقاء الكلمات التي ركزت على النقلة النوعية التي تشهدها إدارة الخدمات الصحية بنغازي، وعلى أهمية برامج الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج طب الأسرة ويأتي ذلك في إطار اعتماد وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة العام 2019 عاما للرعاية الصحية الأولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

