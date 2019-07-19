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“اجتماعي” ورفلة يطرح مبادرة لأزمة طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عقيلة الجمل رفقة أعضاء الرئاسة بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة نحو العاصمة التونسية للقاء مندوب الأمم المتحدة غسان سلامة، للتشاور والعمل على إيجاد حل للنزاع القائم جنوب العاصمة طرابلس.

الجدير بالذكر أن الشيخ محمد البرغوتي سيكون حاضراً في هذا اللقاء، كما أنه أبلغ رئيس المجلس الاجتماعي برسالة رسمية مكتوبة من سلامة يعلن فيها رغبة الأخير في لقاء رئاسة المجلس الاجتماعي للتشاور بخصوص مبادرة الاجتماعي لحل الأزمة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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