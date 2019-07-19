المشري يبحث عن دعم اتحاد المغرب العربي لحكومة الوفاق‎

التقى رئيس المجلس الأعلى للدول ة خالد المشري، الأمين العام لا تحاد المغرب العربي الطيب البكو ش، بمقر الاتحاد في العاصمة الم غربية الرباط.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إ ن اللقاء – الذي حضره السفير ال ليبي في المغرب عبدالمجيد سيف ا لنصر، يأتي ضمن الجولات التي يق وم بها رئيس المجلس الأعلى للدو لة إلى عدد من الدول والمنظمات الدولية لحشد الدعم لحكومة الوف اق.

وأوضح المكتب أن اللقاء تناول م ستجدات الوضع في ليبيا والآثار المترتبة على “العدوان” الذي تت عرض له طرابلس إحدى عواصم الاتح اد المغاربي من قِبل ما وصفها ب ـ”ميليشيات خارجة عن القانون” ف ي إشارة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

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