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المشري يبحث عن دعم اتحاد المغرب العربي لحكومة الوفاق‎

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، بمقر الاتحاد في العاصمة المغربية الرباط.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن اللقاء – الذي حضره السفير الليبي في المغرب عبدالمجيد سيف النصر، يأتي ضمن الجولات التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى عدد من الدول والمنظمات الدولية لحشد الدعم لحكومة الوفاق.

وأوضح المكتب أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا والآثار المترتبة على “العدوان” الذي تتعرض له طرابلس إحدى عواصم الاتحاد المغاربي من قِبل ما وصفها بـ”ميليشيات خارجة عن القانون” في إشارة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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