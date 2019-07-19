اخبار ليبيا الان

“تعليم الوفاق” تبحث سبل وضع قاعدة بيانات لكافة الجامعات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ناقش مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق ( الطاهر بن طاهر ) خﻻل اجتماع عقده يوم أمس الخميس مع وكﻻء الشؤون العلمية بجامعات ” طرابلس،الزاوية، صبراتة، الجفارة، نالوت، الزنتان، سبها، الجفرة، مصراتة، بني وليد، سرت، خليج السدرة، المرقب، غريان “القدرة اﻻستعابية لهذه الجامعات لسنوات القادمة .
وطالب ” بن طاهر ” الحاضرون بتكاثف جهودهم مع اﻹدارة للخروج بمستوى جامعي جيد ، مبينا بأن اﻹدارة ستشرع المدة القادمة في تأسيس قاعدة بيانات لكل الجامعات .
وشدد على ضرورة التقيد بالمعلومات والبيانات بالخصوص التي سيطلبها منهم فريق العمل بإدارة شؤون الجامعات بأن تكون بيانات دقيقة لكل اﻷقسام .

The post “تعليم الوفاق” تبحث سبل وضع قاعدة بيانات لكافة الجامعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك