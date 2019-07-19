المتوسط:

ناقش مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق ( الطاهر بن طاهر ) خﻻل اجتماع عقده يوم أمس الخميس مع وكﻻء الشؤون العلمية بجامعات ” طرابلس،الزاوية، صبراتة، الجفارة، نالوت، الزنتان، سبها، الجفرة، مصراتة، بني وليد، سرت، خليج السدرة، المرقب، غريان “القدرة اﻻستعابية لهذه الجامعات لسنوات القادمة .

وطالب ” بن طاهر ” الحاضرون بتكاثف جهودهم مع اﻹدارة للخروج بمستوى جامعي جيد ، مبينا بأن اﻹدارة ستشرع المدة القادمة في تأسيس قاعدة بيانات لكل الجامعات .

وشدد على ضرورة التقيد بالمعلومات والبيانات بالخصوص التي سيطلبها منهم فريق العمل بإدارة شؤون الجامعات بأن تكون بيانات دقيقة لكل اﻷقسام .

The post “تعليم الوفاق” تبحث سبل وضع قاعدة بيانات لكافة الجامعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية