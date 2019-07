المتوسط:

نفى المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، أن الخلاف بين بلاده وأنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، لا يقف وراء مخاوف بوتين حول انتقال المسلحين إلى ليبيا.

وأوضح، أن الباعث الوحيد وراء حديث الرئيس الروسي هو «وجود مؤشرات جادة لدى السلطات الروسية على إتمام عملية نقل المقاتلين، مما يعيق فرص التوصل لأي حل سياسي للأزمة الليبية».

واكمل أونتيكوف، أن انتقال بعض العناصر، وتحديدا الليبيين الذين شاركوا في الصراع المسلح في سوريا واكتسبوا مهارات قتالية عالية، هو «أمر يدعو للقلق… فهؤلاء لم يعد أمامهم سوى أفغانستان ودول آسيا الوسطى القريبة من الحدود الروسية، أو ليبيا القريبة من الشواطئ الأوروبية، وروسيا ترفض ذلك».

The post محلل سياسي روسي: موسكو لديها معلومات حول انتقال مقاتلي سوريا إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية