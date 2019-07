المتوسط:

أعلنت إدارة النهر الصناعي استمرار عمليات التشغيل بشكل جيد ووصول المياه عبر المسار الشرقي إلى مدن مصراته و زليتن والخمس.

وأضاف الجهاز أنه من المتوقع عدم حدوث أي طارئ بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس من 24 إلى 48 ساعة”

