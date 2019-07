المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق محمد قنونو ، أنه تم شن 12 طلعة قتالية في آخر 72 ساعة.

وأضاف قنونو، أن الضربات استهدفت تمركزات “الجيش” في الاصابعة و جنوب طرابلس و خطوط امداد في الشويرف.‬⁩‬

