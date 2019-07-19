عمداء طرابلس الكبرى يطالبون السراج بكشف المدن الرافضة لطرح الأحمال

دعا عمداء بلديات طرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي إلى تكليف لجنة تحقيق بمشاركتهم لمتابعة عدم تساوي ساعات طرح الأحمال وتوزيع العجز بين المدن والبلديات وإلزام شركة الكهرباء بالكشف عمن يرفض طرح الأحمال كلياً أو جزئياً.

وطالب عمداء بلديات طرابلس الكبرى في بيان مشترك لهم، بتكليف خبرات محايدة لعضوية مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء، داعين إلى تكليف لجنة وطنية بالاستعانة بخبرات دولية لدراسة وضع شركة الكهرباء وتحديد أسباب وجود العجز وسبل تجاوزه.

وطالب بيان عمداء طرابلس وهم ( جنزور – أبوسليم – طرابلس المركز – سوق الجمعة – حي الأندلس – تاجوراء ) أيضا وزارة الداخلية ومديريات الأمن بتحمل مسؤولياتهم بحماية مراكز التحكم ومحطات الكهرباء والعاملين بها مما وصفوه بعبث العابثين .

يشار إلى أن موظفين بمحطات شركات الكهرباء كانوا قد أعلنوا الأسبوع الماضي من خلال تسجيل مصور عن تعرضهم لتهديدات من قبل مسلحين رافضين لطرح الأحمال بالتساوي على مدنهم ومناطقهم لا سيما في الزاوية ومصراتة وغيرها .

المرصد – متابعات

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