فاز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

ونجحت الجزائر في اقتناص اللقب بعد الفوز على المنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء.

