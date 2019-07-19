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رد من تاجوراء على تهديدات المشاشية بفتح محور ضد ” غنيوة ” بسبب خطف ومحاولة قتل المشاي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رد ما يسمى بـ”تجمع ثوار تاجواء” المقرب من المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني في بيان له اليوم الجمعة على بيان قبائل المشاشية الذي توعدوا فيه بفتح محور في طريق المطار ضد عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” إذا لم يطلق سراح رئيس جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد بن عمر المشاي.

وأكد ” تجمع ثوار تاجوراء” في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بأن أي تهديد عسكري باقتحام طرابلس من محور المطار وأبوسليم سيتم الرد عليه بكل قوة وحزم ، معتبراً بأن بيان قبائل المشاشية يهدد أمن العاصمة.

الكتائب والجهات المتجمعة تحت مسمى ” تجمع ثوار تاجوراء “

وأكد التجمع بأنهم سيعاملون قبائل المشاشية اذا نفذت تهديداتها معاملة من وصفوه بـ” العدو حفتر ومن معه” مبيناً بأنهم لن يتهاونوا في ذلك وأن دماء قتلاهم وجرحاهم في ما أسموها بـمعركة ” الدفاع عن طرابلس” ليست قابلة لاتفاوض أو المساومة .

وحذر “تجمع ثوار تاجوراء في ختام بيانه قبائل المشاشية بأنهم لن يكتفوا بالدفاع فقط او بصورة المتفرج ”  في اشارة منهم إلى رد الهجوم عليهم في وقت أعلنت فيه قوات غنيوة مساء الأربعاء مسؤوليتها عن خطف المشاي قائلة بأنها اعتقلته بسبب الفساد لكن هيئة الرقابة أكدت بأن لا وجود لأي أمر قبض وبأن القانون يحتم وجود أمر قبض من النائب العام أولاً فيما قالت أسرة المخطوف بأن ماحدث له يتعلق بإحباطه إدخال شحنات فاسدة لشركات مرتبطة بالمليشيات وبرجال أعمال فاسدين مرتبطين بهم .

وكانت قبائل المشاشية قد حمّلت الجمعة في بيان لها المجلس الرئاسي المسؤولية التامة لما يحدث لرئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي التابع لهيئة الرقابة الإدارية من خطف قسري ، متوعدةً بأنها ستضرب وبكل قوة الجهة التي قامت بخطف رئيس المركز.

قبائل المشاشية إتهمت في بيانها المصور الذي تابعته المرصد عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” والذي يقود مجموعة من المسلحين التابعين لداخلية الوفاق بإختطاف المشاي ، محذرةً من فتح محور كامل بطريق المطار الذي يقع تحت سيطرة “غنيوة” في حال عدم إطلاق سراح المختطف.

ووجه البيان رسالةً إلى الشعب الليبي مفادها أن ما حدث لمدير عام الرقابة على الأدوية والأغذية يعتبر محاولة إغتيال وخطف قسري كونه قد حارب وبكل قوة ومنع دخول إي أدوية وأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية لليبيا ، مضيفاً :”إن كان هذا العمل الذي يمثل أمن قومي بالنسبة للمواطن الليبي يستحق منه أن يختطف أويعامل هذه المعاملة السيئة”.

وتابع البيان :” في الوقت الذي كنا فيه نطمح لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ترعى كرامة المواطن الليبي وبما أن قبيلة المشاشية بعيدة كل البعد عن كافة التجاذبات السياسية التي تمر بها ليبيا وتسعى دائماً للم الشمل بين كل مكونات الشعب الليبي بغية توحيد هذا الوطن المتشتت ، تفاجأنا في الإيام الماضية بمحاولة إغتيال وخطف قسري لمدير عام الرقابة على الأغذية الدكتور محمد عمر المشاي وإلى هذه اللحظة لم نتعرف على مصيره بعد”.

قبيلة المشاشية طالبت في ختام بيانها :”من الإخوة في مصراتة وطرابلس وغريان والأمازيغ والزاوية والزنتان ومن هم في محاور القتال في طرابلس بأنه لن يتم إستهداف أين منهم ولا حتى في الككلة التي ينتمي إليها المدعو غنيوة الككلي وسيتم فقط التعامل مع هذه الكتيبة كونها قامت بإختطاف الدكتور محمد بن عمر المشاي”.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى ثوار لامعة اخوانى صرصار يتم سحقه كالعادة كما حدث فى درنة والهلال النفطى وبنغازى .عايش فى الطراوة فى استديوهات مكيفة بعيدا عن محاور القتال ويحرض هذا الداعرة على سفك دماء الليبيين مع كل من دعمهم فى بنغازى ودرنة سحقوا من قبل ولا يمكن لهذا الداعرة ان ينزل بنفسه الى طرابلس وسط من يحرضهم فهو مثل اليهود الذين قالوا لسيدنا موسى اذهب الى ربك وقاتلا انا ها هنا قاعدون . فهذا المجرم يجلس فى احضان داعرات التركية يحرض على الفتنة ويقبض الثمن من قطر وفى النهاية يسحق من يدعمهم من المتنطعين المغالين فى الدين والغلو يؤدى الى الكفر فالمسيحى من غلوه عبدالسيد المسيح بدلا من الله والشيعى المتطرف عبدال البيت بدلا من حبهم والاخوانى عبد المرشد من دون الله وهذا التنطع ادى بهم الى التهلكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاث . ومن صفات المنافقين التى تجدها فى هذا المتنطع المنافق الفجر فى الخصام بينما راينا رسول الله يستغفر للمنافقين ورينا يزور جاره اليهودى عند مرضه رغم انه كان يلقى القاذورات فى طريقه لانه عمل بقوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم . بينما سيدنا ابوبكر منع المساعدات عن الذين خاضوا فى عرض ابنته السيدة عائشة فى قضية الافك فنزلت اية قرانية تعاتبه فعاد عن قراره قال تعالى ولا يأتلوا اولوا الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم هذا هو ديننا الاسلامى دين الرحمة دينا قيما وهذا هو شيخ الخوان شيطان من شر ما خلق ابولهب يشعل الفتن بين المسلمين تبت يداك ياصادق ياغريانى وربنا يحشرك مع ابولهب

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