المسماري: هكذا تنقل تركيا الارهابيين إلى ليبيا

أكد الدكتور راقي المسماري، أستاذ القانون بجامعة بنغازي، أن افتتاح “الوفاق” منظومة خاصة لإصدار الجوازات الإلكترونية الليبية في القسم القنصلي بالسفارة الليبية بتركيا يدمر الهوية الليبية والتركيبة الديموغرافية.

وقال المسماري إن “عملية الافتتاح ترجح تسريب الإرهابيين إلى ليبيا من باب التجنيس، وإصدار جوازات سفر لهم لدفعهم للقتال في صفوف مليشياتها التي تواجه هزائم على كافة المحاور أمام الجيش “.

وتابع المسماري أن تركيا تعج بآلاف الإرهابيين متعددي الأصول، ووضع ليبيا من الحرب على الإرهاب، ووقوف تركيا بجانب حكومة “الوفاق” الراعية للإرهاب والمليشيات ينذر بإمكانية منح جوازات سفر لإرهابيين للمشاركة في قتال الجيش .

