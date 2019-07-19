رئاسة اجتماعي ورفلة تتلقى دعوة من المبعوث الأممي في ليبيا

افصح المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عن دعوته من قبل المبعوث الاممي في ليبيا غسان سلامة الى عقد مشاورات حول مبادرة المجلس الاجتماعي التي قدمها لحل الازمة الليبية ووقف اطلاق النار وحل للنزاع القائم جنوب العاصمة طرابلس .

وحسب مصدر من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ان الرئاسة تكونت من 4 أعضاء هم:

عقيلة الجمل بصفته رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وعضو المجلس الاجتماعي ابراهيم ابوعجيلة وعضو المجلس الاجتماعي علي اجفارة وفتح الله الدعيكي عضو المجلس.

وتشير مصادر خارجية في تونس أن الشيخ محمد البرغوتي قد يكون حاضراً في هذا اللقاء بناء على دعوة من المبعوت الاممي باعتبار ان البرغوتي خارج المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة