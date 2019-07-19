سلامة يبحث مع دبلوماسيين أوروبيين تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم في تونس مع سفير الاتحاد الأوروبي لـ ليبيا آلن بوجيا أين تباحثا آخر التطورات على الساحة الليبية.

وقالت البعثة الأممية إنه سلامة وبجيا “اتفقا على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم. كما تم بحث الاحتياجات التنموية لمناطق الجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى قضية المهاجرين في مراكز الإيواء وسبل حمايتهم”.

كما التقى سلامة أيضا” مع سفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز وتطرق الاجتماع إلى الوضع الدولي وكيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا، وبحثا إلى سبل العودة للعملية السياسية في أسرع وقت ممكن. وأكد الطرفان على ضرورة حماية المدنيين كأولوية قصوى”.

واجتمع الممثل الخاص “مع السفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، حيث استعرض معها خلاصة جولته الخارجية الأخيرة. من جهتها أبدت السفيرة دعم بلادها للجهود الآيلة لتقريب وجهات النظر خارجيا وداخليا، وأكد الطرفان على أولوية حماية المدنيين”.

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