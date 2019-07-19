صحيفة إيطالية تكشف سر الصاروخ القطري بيد “النازيين” ودعم إيطاليا لمسلحي طرابلس

تساءلت صحيفة “لا نيوفا بيسيلا كوتيديانا” الإيطالية، في تقرير، عن دوافع وجود صاروخ قطري في مخزن سلاح سري تابع لجماعة فاشية، على الأراضي الإيطالية.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن الصاروخ مستخدم بشكل منتظم لدى القوات المسلحة القطرية، لافتة إلى أن النظام القطري لم يكتف بتمويل المساجد والجمعيات والأئمة ومقاتلي جماعة الإخوان في جميع أنحاء البلاد، لكن الامر امتد لدعم جماعات التخريب اليمينية المتطرفة، مشيرة إلى أن الغرض ربما لإبقاء إيطاليا تحت سيطرة تنظيم الحمدين الإرهابي، وتسخين ميزان الحرارة للتطرف الديني أو اليميني.

وأضافت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة الإجابات التي يجب على سفير الدوحة في روما تقديمها، إذا قرر المدعي العام استجوابه كشخص يحتمل أن يكون على علم بالوقائع.

لفتت “لا نيوفا بيسيلا كوتيديانا” إلى أن هناك شعورا بأن الدوحة ستواصل استبعاد نفسها عن المسؤولية، مؤكدة أن لدى حكام قطر ما يساعدهم على ذلك، حيث العلاقات الاقتصادية في الواقع تسير بأقصى سرعة، وبينما تم الكشف عن الصاروخ، تم الإعلان عن إبرام عقد ضخم لبيع السفن والصواريخ الإيطالية للدوحة، بمبلغ مليار يورو في مقابل الرضا عن انتشار أصولية الإخوان ودعم التطرف من الأنواع الأخرى في إيطاليا.

وتابعت الصحيفة أنه بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية المزيفة، تشكل المخاوف العسكرية مصدر قلق، وفي الآونة الأخيرة، أكملت أربع نساء من قطر دورة تدريبية في إيطاليا، منتقدة صرف الانتباه عن مساهمة إيطاليا المهمة في تعزيز القدرات الهجومية للقوات المسلّحة لدولة مارقة، والتي تقاطعها الدول المجاورة بسبب تورطها في دعم الإرهاب والتخريب الأصولي لجماعة الإخوان، وكذلك لعلاقاتها مع تركيا والنظام الإيراني.

واوضحت “لا نيوفا بيسيلا كوتيديانا أنه يمكن تطبيق الملاحظة نفسها على الولايات المتحدة، التي وقعت مؤخرا اتفاقية لإمدادات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات مع الدوحة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب اتهم قطر مرارا بتمويل الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أن هذه المفارقات أصبحت ممكنة بفضل سحر دولارات الغاز في الدوحة، والتي نجحت في جعل الأعمال الوحشية لسياسة نظام الدوحة تختفي باسم العلاقات الاقتصادية.

واختتمت الصحيفة الايطالية تقريرها بالقول “يكفي تجاهل التهديد، يجب عدم تعزيز العلاقات مع قطر، بل يجب قطعها”.

يذكر أن الشرطة الإيطالية كانت قد أعلنت عن ضبط صاروخ جو-جو ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ خلال مداهمة متعلقة بتحقيق في جماعات متطرفة.

وألقت القبض على 3 أشخاص من بينهم شخص كان ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب “فورزا نوفا” الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة، بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وأعلنت الشرطة: “خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري”.

ورغم إعلان قطر تنصلها من ملكية الصاروخ المضبوط على لسان المتحدثة باسم الخارجية لولوة الخاطر، والتي أكدت أن الصاروخ بيع لدولة أخرى لم تسمها منذ عام 1994، إلا أن الاتهامات ما زالت تطارد تنظيم الحمدين.

ويرى مراقبون أن قطر التي دأبت على تمويل وتسليح المتطرفين في كثير من الدول، استخدمت الجماعة المتطرفة في إيطاليا للضغط على روما التي تمتلك نفوذا واسعا في ليبيا لإنقاذ ميليشياتها المحاصرة في طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي.

وتعليقا على ذلك، قالت فينسيا توماسيني الصحفية الإيطالية المختصة في الشأن الليبي في تصريحات صحفية عقب ضبط الصاروخ: “نحن نعلم أن قطر تمول مسجدا جديدا في المنطقة الشمالية من إيطاليا، لكن لم نكن نتوقع أنها تمول بالأسلحة جماعات متطرفة”.

وأضافت “هؤلاء المتعاطفين مع النازيين الجدد، لابد من وصفهم بالإرهابيين، وهذا تعريف جديد للإرهاب، لأنهم يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، وهذا أيضا أمر يثير القلق”.

تابعت “تعد إيطاليا أحد الفاعلين المعنيين بما يحدث في ليبيا، حيث تدعم قطر ميليشيات العاصمة طرابلس”.

وتساءلت “لماذا تدعم قطر الجماعات الإرهابية والمتعاطفين مع النازيين الاستقرار في أوروبا ككل، من أجل دعم رؤية ما، قائلا: “الدوحة تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ومصر وسوريا، وتستهدف الآن إيطاليا لأنها تشكل فاعلا أساسيا في العلاقات الدولية”.

ووصفت فينسيا توماسيني الواقعة بـ”التدخل القطري في الشؤون الداخلية لإيطاليا”.

المصدر/ روز اليوسف