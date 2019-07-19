المجاهرة الأمنية في هون وعموم مدن بلدية الجفرة

متابعة|218

تشهد مدن بلدية الجفرة المتجاورة هون وودان وسوكنة على مدار اليومين الماضيين انتشاراً بشكل ملحوظ ومنظم منذ ساعات المساء وحتى فجر اليوم التالي لأفراد وعناصر الشرطة التابعين لمديرية أمن الجفرة داخل مدن البلدية لفرض الأمن وبسطه ولتأكيد الحالة الأمنية المثالية تحسباً لأي طارىء يهدد أمن المواطنين.

وأكد مصدر مسؤول من مديرية أمن الجفرة في تصريح خاص لــ 218 على أن هذا التواجد الأمني المكثف يأتي تطبيقاً للخطة الأمنية التي تنفذها المديرية وليس ذلك صورياً فقط بل أن للمديرية كامل الجاهزية والقوة بكامل أفرادها وضباطها وبمختلف مراكز الشرطة في مدن البلدية وذلك لردع أي تهديد أو تصرف غير مسؤول يهدد أمن المنطقة من فرد كان أو جماعة.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن مراكز الشرطة تعمل بكامل قوتها على مدار الـ 24 ساعة في اليوم .. مضيفاً أن العديد من القضايا التي كانت متوقفة تم الفصل فيها والقبض على المخالفين وتوقيفهم بل أن بعضهم تمت محاكمته وهو الآن يقضي محكوميته في سجون الدولة الرسمية .. وهذا يعزز ويؤكد –حسب وصفه- مدى الجاهزية الحقيقية للمديرية لفرض وبسط هيبة الدولة الليبية قانونياً وأمنياً .

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