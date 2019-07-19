ملف الأزمة الليبية محور لقاءات سلامة بسفراء أوروبيين

أجرى المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة سلسلة من اللقاءات في تونس أولها اللقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لـ ليبيا آلن بوجيا.

واتفق الجانبان -حسب ماورد في صفحة البعثة الرسمية – على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم.

كما بحث سلامة مع بوجيا الاحتياجات التنموية لمناطق الجنوب الليبي على وجه الخصوص، علاوةً على قضية المهاجرين غير القانوننيين في مراكز الإيواء وسبل حمايتهم.

والتقى سلامة أيضاً مع سفير بريطانيا مارتن رينولدز وتطرق الاجتماع إلى الوضع الدولي وكيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا، وبحثا عودة العملية السياسية في أسرع وقت ممكن .. وأكد الطرفان على ضرورة حماية المدنيين كأولوية قصوى.

كما اجتمع سلامة في ثالث اللقاءات الأوروبية مع السفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، التي استعرض معها خلاصة جولته الخارجية الأخيرة.

وأبدت السفيرة “دوهلين” دعم بلادها للجهود المحيلة لتقريب وجهات النظر خارجياً وداخليا، وأكد الطرفان على أولوية حماية المدنيين.

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